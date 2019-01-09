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Хроника "киборга": появилось уникальное видео боев за Донецкий аэропорт
Объединение Вавилон'13 обнародовало уникальное видео от участника обороны донецкого аэропорта в 2014—2015 годах Алексея Болдырева (позывной «Малыш»). Военнослужащий из 93-й бригады Вооруженных Сил Украины вел съемку в районе боевых действий, а отснятые материалы передал объединению кинематографистов.
Сам автор видео погиб 9 декабря 2015 года возле поселка Опытное Донецкой области. БМП, где находились украинские воины, подорвался на фугасе.
Напомним, донецкий аэропорт имени Сергея Прокофьева украинские военные удерживали 242 дня — с мая 2014 года до января 2015 года. 19 января 2015 года новый терминал аэропорта был взорван. В августе 2018 года «ФАКТЫ» опубликовали фото, дающее представление, как объект выглядит на данный момент. Также летом 2018-го были сделаны фото руин аэропорта, где видны оставленные военными боеприпасы и подожженные танки боевиков на взлетной полосе.
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