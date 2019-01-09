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Названо число дезертиров в украинской армии
С 2014 года в Украине открыто более 11 тысяч уголовных производств за дезертирство, уклонение от службы в армии и самовольное оставление службы. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре.
При этом уточняется, что 1500 обвинительных актов касаются именно совершения дезертирства.
Напомним, по словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, с апреля 2014 года резко возрос и остается стабильно высоким уровень преступности среди военнослужащих. Одним из наиболее распространенных является самовольное оставление военной службы (дезертирство).
«Информирую, что в соответствии со статистической отчетностью, в течение 2014−2018 годов (по состоянию на сентябрь 2018) следователями военных прокуратур завершено досудебное расследование по направлению в суд 11 292 обвинительных актов по признакам преступлений, предусмотренных статьями 407 (самовольное оставление места несения службы), 408 (дезертирство), 409 (уклонение от службы) УК по 11 316 людям «, — цитирует УНН выдержку из ответа.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская армия заняла десятое место в рейтинге самых сильных армий в Европе. А в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower Вооруженные силы Украины заняли 29 место.
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