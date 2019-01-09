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Похудевшая Джамала впервые показала фигуру в купальнике
Популярная украинская певица. победительница «Евровидения» Джамала, которая в марте прошлого года родила первенца, наконец-то смогла похвастаться отличной фигурой. До этого артистка публиковала только фото в одежде или такие, где нельзя было рассмотреть ее фигуру. Певица не скрывала, что во время беременности набрала лишние килограммы и с трудом боролась с ними после появления малыша. Ведь она продолжала кормить грудью. Летом Джамала в интервью «ФАКТАМ» рассказывала, что активнее начала работать над своей физической формой. И результат не заставил долго ждать.
Стройную фигуру Джамала показала во время отдыха на острове Маврикий, куда она вместе с мужем Бекиром отправилась впервые.
На одном из снимков певица позирует у бассейна в купальнике и легкой летней юбке.
Поклонники засыпали певицу комплементами, отметив, что сейчас она выглядит стройнее, чем до беременности. Хотя скромница Джамала ответила, что ей еще есть над чем работать.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певицу Злату Огневич обворовали во время отдыха на острове Пхукет.
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