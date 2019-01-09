27.91 / 28.23 31.72 / 32.32
Киев: -12
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Похудевшая Джамала впервые показала фигуру в купальнике

19:07 9 января 2019   76
Джамала
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица. победительница «Евровидения» Джамала, которая в марте прошлого года родила первенца, наконец-то смогла похвастаться отличной фигурой. До этого артистка публиковала только фото в одежде или такие, где нельзя было рассмотреть ее фигуру. Певица не скрывала, что во время беременности набрала лишние килограммы и с трудом боролась с ними после появления малыша. Ведь она продолжала кормить грудью. Летом Джамала в интервью «ФАКТАМ» рассказывала, что активнее начала работать над своей физической формой. И результат не заставил долго ждать.

Стройную фигуру Джамала показала во время отдыха на острове Маврикий, куда она вместе с мужем Бекиром отправилась впервые.

На одном из снимков певица позирует у бассейна в купальнике и легкой летней юбке.

Поклонники засыпали певицу комплементами, отметив, что сейчас она выглядит стройнее, чем до беременности. Хотя скромница Джамала ответила, что ей еще есть над чем работать.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певицу Злату Огневич обворовали во время отдыха на острове Пхукет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...

Киев
-12

Ветер: 0 м/с  C
Давление: 743 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины