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Злату Огневич ограбили на отдыхе
Популярная украинская певица Злата Огневич, которая отработала в Новый год в одном из развлекательных центров в Киеве, как и большинство ее коллег, устроила себе зимние каникулы. Из морозной Украины она отправилась в солнечный Таиланд. Звезда остановилась на живописном острове Пхукет, где расположены самые популярные пляжи.
Отдых ей обещали испортить синоптики — по их прогнозам весь отпуск там должны лить дожди. Как рассказала Злата, это оказалось неправдой. Погода на курорте оказалась теплой и солнечной. В Instagram певица дала несколько советов, на что стоит обратить внимание, отдыхая в Таиланде, и опубликовала пару фото в купальнике.
«Тех дождей, о которых всех предупреждали — нет. Хотя, по всем прогнозам — они есть! Комаров практически нет, особенно, когда покупаешь средства против них. Прививки делать не нужно, потому что сюда берут даже новорожденных и все хорошо. Змеи есть, одну видела вчера, после захода солнца, потому что живу рядом с джунглями. Но не надо бояться, потому что они также нас боятся. Уличную еду можно есть (это вам не Бали и Шри-Ланка), цены на нее удивительно малые — 20 tb, это примерно — 17 гривен за порцию курицы с рисом и вкусными специями. Нюанс — надо выбирать „чистого“ макешника, то есть человека, который продает», — дала несколько советов Злата.
Также певица рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней на пляже. Пока звезда купалась, ее ограбили — украли солнцезащитные очки.
«В идеале — надо нанимать лодку и ехать на маленькие острова рядом, там супер. Воришки немного есть, не рекомендую брать ценные вещи и много денег на пляж. Например, у меня украли сегодня очки (любимые), на острове, где было очень мало людей», — поделилась Злата подробностями путешествия.
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