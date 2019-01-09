В Москве скончался последний председатель Верховного совета СССР Лукьянов

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В среду, 9 января, в Москве умер Анатолий Лукьянов, который был последним председателем Верховного совета СССР. Об этом сообщила его дочь, юрист Елена Лукьянова, передает РБК.



По словам дочери, 88-летний Лукьянов тяжело болел.

Анатолий Лукьянов родился в Смоленске в 1930 году. В 13 лет он начал работать на оборонном заводе. Школу окончил после войны, в 1948 году. В 1953 году Лукьянов окончил юрфак МГУ. С середины 1950-х годов началась его карьера в органах власти СССР. Лукьянов был консультантом юридической комиссии при Совете Министров, работал в аппарате президиума Верховного совета СССР.



В 1984 году Лукьянов становится депутатом Верховного совета СССР. В марте 1990 года, после того, как Михаил Горбачев был избран президентом СССР, Лукьянов сменил его на посту председателя Верховного совета.

В августе 1991 года Лукьянов принял участие в работе ГКЧП, из-за чего 29 августа, после попытки захвата власти, был арестован. В 1994 году вместе с прочими участниками ГКЧП Лукьянова амнистировали. После амнистии, с 1994 по 2000 годы, он входил в состав президиума ЦК Компартии России.

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