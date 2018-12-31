Мир

Карцев, Маккейн, Кабалье и другие: кто из известных людей умер в 2018 году

Уходящий год оказался последним для многих известных людей в мире. Вот далеко не полный список тех, кто скончался в 2018 году.

Январь

10 января — актер Михаил Державин (81 год), артист Московского академического театра сатиры, народный артист РСФСР, вел популярную телепередачу «Кабачок «13 стульев», лучшие фильмы — «Трое в лодке, не считая собаки», «Бабник», «Импотент».

15 января — ирландская певица Долорес О’Риордан (46 лет), солистка группы The Cranberries, найдена мертвой в лондонском отеле, причиной смерти было названо случайное утопление в ванне в состоянии алкогольного опьянения.

20 января — французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюз (91 год), признан лучшим шеф-поваром XX века в мире, один из основоположников «новой французской кухни».

22 января — американская писательница Урсула Ле Гуин (88 лет), автор множества популярных во всем мире фантастических романов, включая цикл книг «Земноморье».

25 января — советская и российская певица Людмила Сенчина (67 лет), уроженка Николаевской области, народная артистка РСФСР, заслуженная артистка Украины.

27 января — шведский миллиардер Ингвар Кампрад (91 год), основатель всемирно известной компании IKEA.

31 января — первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк (67 лет), летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины, Герой Украины.

Февраль

10 февраля — американский певец Вик Дамон (89 лет), классический эстрадный исполнитель.

26 февраля — советская актриса Татьяна Карпова (102 года), уроженка Харькова, народная артистка СССР, известна прежде всего как театральная актриса, снялась в фильмах «На подмостках сцены», «Хождение по мукам».

Март

10 марта — французский модельер Юбер де Живанши (91 год), основатель легендарного дома Givenchy, поклонницами которого были Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди-Онассис.

12 марта — советский и российский актер и режиссер Олег Табаков (82 года), народный артист СССР, лучшие фильмы — «Шумный день», «Гори, гори, моя звезда», «Достояние республики», «Семнадцать мгновений весны», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Москва слезам не верит», «Красавец-мужчина», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Мэри Поппинс, до свидания».

13 марта — советский режиссер Леонид Квинихидзе (80 лет), снял популярные фильмы «Крах инженера Гарина», «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Мэри Поппинс, до свидания»

15 марта — выдающийся британский ученый Стивен Хокинг (76 лет), один из основоположников современной теоретической физики и космологии, большую часть своей жизни был прикован к инвалидному креслу.

26 марта — советский и российский бизнесмен Сергей Мавроди (62 года), создатель печально знаменитой финансовой пирамиды «МММ».

28 марта — советский и российский актер Олег Анофриев (87 лет), народный артист РСФСР, известен прежде всего как исполнитель песен в мультфильмах и фильмах: «Бременские музыканты», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «В порту», «Земля Санникова», «Волшебный голос Джельсомино».

Апрель

8 апреля — советская актриса Лейла Абашидзе (88 лет), народная артистка Грузии, известна по фильмам «Кето и Котэ», «Наш двор», «Легенда о Сурамской крепости».

13 апреля — чешский и американский кинорежиссер Милош Форман (86 лет), двукратный лауреат премии «Оскар», снял культовые фильмы «Пролетая над гнездом кукушки», «Рэгтайм», «Амадей», «Волосы».

15 апреля — американский актер Ли Эрмей (74 года), известен по ролям в фильмах Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня» и Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка».

17 апреля — бывшая первая леди США Барбара Буш (92 года), супруга 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, мать 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.

20 апреля — шведский диджей и певец Avicii (28 лет), настоящее имя — Тим Берглинг, один из самых популярных в мире диджеев, покончил с собой.

21 апреля — советская актриса Нина Дорошина (83 года), народная артистка РСФСР, известна по фильму «Любовь и голуби».

21 апреля — американский актер Верн Тройер (49 лет), был карликом (рост 80 сантиметров), известен по серии комедий «Остин Пауэрс», покончил с собой.

25 апреля — британский кинорежиссер Майкл Андерсон (98 лет), известен по фильмам «Вокруг света за 80 дней», «Смерть среди айсбергов», «Меморандум Квиллера».

Май

2 мая — советский певец Вадим Мулерман (79 лет), заслуженный артист Украины, заслуженный артист РСФСР, уроженец Харькова, первый исполнитель популярных песен «Лада», «Трус не играет в хоккей», «Как хорошо быть генералом», в 1991 году эмигрировал в США.

13 мая — советский актер Баадур Цуладзе (83 года), заслуженный артист Грузии, известен по комедийным короткометражным фильмам, а также по многим картинам, снятым грузинскими кинематографистами: «Не горюй!», «Первая ласточка», «Мелодии Верийского квартала».

14 мая — американский писатель Том Вулф (88 лет), яркий представитель так называемой новой журналистики, автор известного романа «Костер тщеславий».

22 мая — американский писатель Филип Рот (85 лет), лауреат Пулитцеровской премии, лауреат Международной Букеровской премии, автор романов «Профессор Желания», «Случай портного», «Американская пастораль».

Июнь

5 июня — американский дизайнер Кейт Спейд (55 лет), основала всемирно известную компанию Kate Spade по производству женских сумок, обуви и прочих аксессуаров, повесилась в своей квартире.

6 июня — советский и украинский кинорежиссер Кира Муратова (83 года), народная артистка Украины, лауреат множества премий и кинонаград, сняла фильмы «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Астенический синдром», «Три истории», «Настройщик».

8 июня — американский шеф-повар, телеведущий и писатель Энтони Бурден (61 год), вел популярные программы на телеканалах Travel Channel и CNN, повесился в отеле.

14 июня — советский и российский кинорежиссер Станислав Говорухин (82 года), народный артист РСФСР, снял ставшие культовыми фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта», «Ворошиловский стрелок», после распада СССР активно занимался политикой, был депутатом Государственной думы РФ, поддержал незаконную аннексию Крыма.

18 июня — американский рэпер XXXTentacion (20 лет), настоящее имя — Джасе Онфрой, застрелен в Майами.

19 июня — украинский поэт, прозаик, политический деятель Иван Драч (81 год), один из основателей организации «Народный рух Украины», трижды избирался в Верховную Раду.

26 июня — советский и российский поэт Андрей Дементьев (89 лет), лауреат Государственной премии СССР, главный редактор журнала «Юность», автор более 50 сборников стихов, а также текстов множества популярных песен: «Отчий дом», «Прости», «Яблоки на снегу».

27 июня — американский музыкальный продюсер Джо Джексон (89 лет), отец Майкла Джексона и Джанет Джексон, создал из пяти своих сыновей супергруппу Jackson 5, был первым продюсером Джанет Джексон.

Июль

7 июля — украинский правозащитник Левко Лукьяненко (89 лет), Герой Украины, известный диссидент, политический и государственный деятель, один из основателей «Украинской хельсинкской группы».

19 июля — казахский фигурист Денис Тен (25 лет), бронзовый призер зимней Олимпиады 2014 года, многократный призер чемпионатов мира по фигурному катанию, убит в центре Алма-Аты двумя грабителями.

23 июля — украинская активистка Оксана Шачко (31 год), одна из основательниц неформального движения FEMEN, повесилась в своей парижской квартире.

27 июля — советский писатель Владимир Войнович (85 лет), автор культовой трилогии о солдате Иване Чонкине, в 1980 году был лишен советского гражданства, жил в Германии.

Август

14 августа — советский и российский писатель Эдуард Успенский (80 лет), придумал множество популярных персонажей: Чебурашку, Крокодила Гену, Шапокляк, Дядю Федора, почтальона Печкина, пса Шарика, кота Матроскина.

16 августа — американская певица Арета Франклин (76 лет), по праву считается королевой соула, журнал Rolling Stone назвал ее величайшей певицей в истории, лауреат 18 премий «Грэмми».

17 августа — советский поэт Николай Зиновьев (73 года), автор текстов многих известных советских песен: «Полет на дельтаплане», «Красная стрела», «А музыка звучит», «Паромщик».

18 августа — ганский дипломат Кофи Аннан (80 лет), занимал пост Генерального секретаря ООН с января 1997 года по конец декабря 2006 года.

25 августа — американский сенатор Джон Маккейн (81 год), выдающийся политик и государственный деятель, настойчиво поддерживал Украину.

26 августа — американский драматург Нил Саймон (91 год), лауреат нескольких премий «Тони» и Пулитцеровской премии, автор множества известных пьес, часть из которых были экранизированы: «Странная пара», «Босиком по парку», «Добрый доктор».

30 августа — советский и российский певец Иосиф Кобзон (80 лет), уроженец Донецкой области, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, исполнитель множества известных советских песен, несколько раз избирался депутатом Государственной думы РФ, выступил в поддержку незаконной аннексии Крыма, активно поддерживал незаконные власти временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Сентябрь

4 сентября — американский актер Кристофер Лоуфорд (63 года), племянник президента США Джона Ф. Кеннеди, снялся в фильмах «Беги», «Русский дом», «Шестой день», «Терминатор 3: Восстание машин», скончался во время занятий йогой.

6 сентября — американский актер Берт Рейнольдс (82 года), один из самых популярных голливудских актеров 70−80-х, снялся во множестве известных фильмов: «Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить», «Избавление», «Смоки и бандит», «Гонки «Пушечное ядро», «Самый длинный ярд», «Машина Шарки», «Мужчина, который любил женщин», «Ночи в стиле буги».

21 сентября — советский и украинский государственный деятель Виталий Масол (89 лет), председатель Совета министров Украинской ССР с июля 1987 года по октябрь 1990 года, премьер-министр Украины с июня 1994-го по март 1995 года.

27 августа — американский музыкант Марти Балин (76 лет), основатель известной рок-группы Jefferson Airplane, один из ее ведущих вокалистов.

Октябрь

1 октября — французский певец и актер Шарль Азнавур (94 года), легендарный шансонье, которого даже американцы называют лучшим певцом XX века, автор и исполнитель почти 1300 песен.

2 октября — юморист Роман Карцев (79 лет), народный артист РСФСР, почетный гражданин Одессы, один из самых популярных советских артистов эстрады, выступал вместе с Виктором Ильченко, автором большинства миниатюр дуэта является Михаил Жванецкий.

6 октября — испанская оперная певица Монтсеррат Кабалье (85 лет), знаменитое сопрано XX века, пела на сцене практически всех лучших оперных театров мира, известный популяризатор классической музыки.

6 октября — американский актер Скотт Уилсон (76 лет), прославился еще в конце 60-х, сыграв одну из главных ролей в фильме «Хладнокровное убийство», снялся в культовых картинах «Душной южной ночью», «Новые центурионы», «Великий Гэтсби», а также в сериале «Ходячие мертвецы».

15 октября — американский миллиардер Пол Аллен (65 лет), сооснователь корпорации Microsoft, активно занимался благотворительностью, с 1982 года боролся с онкологическими заболеваниями.

16 октября — советский и украинский футболист и тренер Олег Базилевич (80 лет), чемпион СССР 1961 года и обладатель Кубка СССР 1964 года в составе киевского «Динамо», входя в тренерский состав «Динамо», дважды выигрывал чемпионат СССР, завоевывал Кубок СССР, а также Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок Европы (1975 год).

20 октября — украинская актриса Марина Поплавская (48 лет), звезда юмористических проектов «На троих» и «Дизель-шоу», погибла в автокатастрофе.

26 октября — советский актер Николай Караченцов (один день не дожил до своего 74-летия), народный артист РСФСР, известен как театральный и киноактер, а также как исполнитель песен, наибольшей популярностью пользовались рок-опера «Юнона и Авось», фильмы «Старший сын», «Приключения Электроника», «Собака на сене», «Криминальный квартет», «Человек с бульвара Капуцинов».

30 октября — советский и украинский мультипликатор Давид Черкасский (87 лет), народный артист Украины, снял многосерийные мультфильмы «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Остров сокровищ».

31 октября — украинский писатель Богдан Жолдак (70 лет), автор многочисленных произведений и киносценариев, лауреат ряда литературных премий, популярный телеведущий.

Ноябрь

3 ноября — американская актриса Сондра Локк (74 года), звезда фильмов с Клинтом Иствудом «Джоси Уэйлс — человек вне закона», «Сквозь строй», «Как ни крути — проиграешь», «Как только сможешь», «Внезапный удар», «Бронко Билли».

7 ноября — французский композитор Франсис Ле (86 лет), автор музыки к культовым фильмам «Мужчина и женщина», «История любви».

12 ноября — советский и белорусский композитор Игорь Лученок (80 лет), народный артист СССР, автор множества популярных советских песен: «Верасы», «Алеся», «Вероника».

12 ноября — американский писатель Стэн Ли (95 лет), создал героев знаменитых комиксов о Человеке-пауке, Халке, Докторе Стрэндже, Железном Человеке, Сорвиголове, фантастической четверке, Людях Икс, Торе.

16 ноября — американский писатель и драматург Уильям Голдман (87 лет), лауреат двух премий «Оскар», автор сценариев целого ряда культовых фильмов: «Бутч Кэссиди и Санденс Кид», «Вся президентская рать», «Марафонец», «Принцесса-невеста».

17 ноября — украинская оперная певица Диана Петриненко (88 лет), народная артистка СССР, народная артистка Украины, выдающаяся исполнительница народных песен и романсов.

17 ноября — российский певец Евгений Осин (54 года), исполнитель популярных песен «Плачет девушка в автомате», «Не верю», «Качка», причина смерти — цирроз печени.

23 ноября — британский кинорежиссер Николас Роуг (90 лет), один из самых известных кинематографистов Великобритании, снял фильмы «А теперь не смотри», «Человек, который упал на Землю», «Ария».

25 ноября — советский футболист Виктор Каневский (82 года), играл за киевское «Динамо» с 1953-го по 1964 год, был капитаном команды.

26 ноября — итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи (77 лет), лауреат премии «Оскар», снял ряд культовых фильмов: «Конформист», «Двадцатый век», «Последнее танго в Париже», «Последний император».

29 ноября — советский и украинский футболист и тренер Виктор Матвиенко (70 лет), известен благодаря выступлениям за киевское «Динамо» и сборную СССР, один из лучших защитников в истории киевского клуба, четырехкратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА.

30 ноября — 41-й президент США Джордж Буш-старший (94 года), выдающийся американский политик и государственный деятель, был директором ЦРУ при Джеральде Форде, вице-президентом США при Рональде Рейгане, в годы его президентства распался СССР и произошло объединение Германии.

Декабрь

3 декабря — советский и российский писатель Андрей Битов (81 год), автор ряда известных книг: «Аптекарский остров», «Дни человека», «Новый Гулливер», написал сценарии к советским фильмам «Маленький беглец» и «В четверг и больше никогда», публично выразил несогласие с незаконной аннексией Крыма.

5 декабря — советский и украинский актер Николай Рушковский (93 года), народный артист Украины, служил в Киевском театре русской драмы им. Леси Украинки, снялся в фильмах «Роман и Франческа», «Выстрел в тумане», «Освобождение».

8 декабря — советский диссидент и российская правозащитница Людмила Алексеева (91 год), эмигрировала из СССР в 1977 году, спустя пять лет получила гражданство США. В 1993 году вернулась в Россию, одна из основателей Московской хельсинкской группы.

17 декабря — американский кинорежиссер Пенни Маршалл (75 лет), сняла известные фильмы «Большой», «Пробуждение», «Их собственная лига», «Жена священника».

28 декабря — израильский писатель Амос Оз (79 лет), один из наиболее выдающихся еврейских литераторов, автор всемирно известных романов «Мой Михаэль», «Черный ящик», лауреат ряда престижных литературных премий.

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