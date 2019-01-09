После создания ПЦУ в Украине резко возросло число сторонников автокефальной церкви

Общество

После появления в Украине поместной автокефальной православной церкви количество ее сторонников резко выросло — с 31% (май, 2018) до 43% (декабрь, 2018).

Такие данные получены в ходе опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова и Фондом «Демократические инициативы».

Как сообщает УНН, на сегодня на 43% респондентов, поддерживающих Православную церковь Украины, приходится 22% тех, кто не поддерживает ПЦУ. Доля противников практически не изменилась с весны (20% - в мае 2018-го). Зато существенно сократился процент тех, кого вопрос автокефальной церкви не интересует, и тех, кто так и не определился с позицией.

Пока что доля не интересующихся и не определившихся остается высокой в восточном и южном регионах. Такую позицию заняли 44% жителей востока и 55% респондентов на юге.

Исследование проводилось с 19 по 25 декабря 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий. Опрошены 2017 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, после появления в Украине автокефальной ПЦУ в ее состав начали переходить церковные общины, ранее относившиеся к Московскому патриархату.

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