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Не стало известного украинского журналиста Сергея Кичигина
9 января после тяжелой болезни скончался украинский журналист Сергей Кичигин — создатель и главный редактор еженедельной газеты «2000». Кичигину было 67 лет. О смерти журналиста сообщил народный депутат Вадим Новинский.
Кичигин проходил курс лечения в Москве в больнице им. Боткина. Усилия врачей не принесли результата.
Кроме журналистской деятельности, Кичигин был известен как историк, кандидат исторических наук, а также как переводчик с китайского языка. Некоторое время Кичигин издавал в Украине аналитический журнал Foreign Affairs Chronicles.
Напомним, 9 января умер известный украинский историк Дмитрий Малаков, а в декабре 2018 года ушел из жизни ученый-философ, преподаватель и автор учебников Вячеслав Кудин.
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