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Украина

Не стало известного украинского журналиста Сергея Кичигина

20:28 9 января 2019   375
кичигин
Инф. «ФАКТОВ»

9 января после тяжелой болезни скончался украинский журналист Сергей Кичигин — создатель и главный редактор еженедельной газеты «2000». Кичигину было 67 лет. О смерти журналиста сообщил народный депутат Вадим Новинский.

Кичигин проходил курс лечения в Москве в больнице им. Боткина. Усилия врачей не принесли результата.

Кроме журналистской деятельности, Кичигин был известен как историк, кандидат исторических наук, а также как переводчик с китайского языка. Некоторое время Кичигин издавал в Украине аналитический журнал Foreign Affairs Chronicles.

Напомним, 9 января умер известный украинский историк Дмитрий Малаков, а в декабре 2018 года ушел из жизни ученый-философ, преподаватель и автор учебников Вячеслав Кудин.

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