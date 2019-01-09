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Скандал: в Верховной Раде потребовали объяснений от McDonald's из-за матерного слова (фото)
Попытка сотрудников Верховной Рады заказать доставку еды из McDonald's закончилась скандалом. На принесенных курьерской службой пакетах красовалась надпись, которую клиенты восприняли как матерное слово.
В аппарате Верховной Рады сначала расценили случившееся как оскорбление. «Если это криптическое послание было направлено на каких-то конкретных работников ВРУ, то вы говорите. Хоть в бургеры не наплевали? Если бы вы хотя бы написали … по-украински, то может мы бы и не пожаловались, а так то вообще беспредел», — заявила сотрудница аппарата Мелания Подоляк.
Переговоры с представителями McDonalds внесли ясность. То, что заказчики посчитали грубым нецензурным словом из трех букв, на самом деле оказалось служебным кодом из трех латинских символов.
«Эти замечательные три буквы — окончание кода заказа. Человек, который работает в „Маке“ и пишет те коды машинально + наша привычка к публичному осуждению + совпадение латинских „XYU“ и кириллического написания = супер кейс, иллюстрирующий разницу между роботами и человеком… Все взаимно извинились, нам пообещали компенсацию», — подвела Подоляк итоги инцидента.
Напомним, ранее эпатажная певица засветилась в футболке с нецензурной надписью, а украинская группа удивила странным клипом с нецензурной лексикой.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
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