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Освобожденный из тюрьмы в Иране моряк вернулся в Украину (видео)
Украинский моряк Андрей Новичков, которого удалось освободить из тюрьмы в Иране, куда его заключили по ложному обвинению в убийстве гражданина Ирана, вернулся на родину. Утром 10 января он прилетел в аэропорт «Борисполь», сообщает ТСН.
«Выжил, все нормально. Чувствую себя хорошо. Спасибо всем, кто помогал, и спасибо всем, кто не мешал», — сказал украинец.
По его словам, после реабилитации он собирается вернуться в море.
Он также еще раз заявил, что не имел никаких конфликтов с погибшим иранским моряком, однако иранских правоохранителей его позиция не интересовала.
Тем временем обвиненный в шпионаже гражданин Ирана, на которого обменяли украинского гражданина, также вернулся на родину.
Напомним, обмен Новичкова стал возможен после того, как президент Украины Петр Порошенко своим указом помиловал иранца, отбывавшего наказание в украинскй тюрьме за шпионаж.
Тем временем в плену в России находятся 24 украинских моряка, незаконно захваченные российскими военными в Черном море вместе с их кораблями.
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