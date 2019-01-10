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«Подарки» из России: на Донбассе найден тайник боевиков (фото)
В Луганской области украинские правоохранители нашли тайник, обустроенный диверсионно-разведывательной группой противника. Управлением Генеральной прокуратуры Украины по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, задокументированы факты финансирования Российской Федерацией терроризма на Донбассе. Ранее в украинской разведке сообщали, что для повышения «боевого духа» наемников на Донбасс завезли большую партию медикаментов психотропного типа.
Как сообщают в ГПУ, тайник был обнаружено в районе сел Лобачево Новоайдарского района Луганской области (находится под контролем Вооруженных Сил Украины) и Желтое Славяносербского района Луганской области (подконтрольное террористической организации «ЛНР»). В нем хранились продуктовые наборы для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, реактивный пехотный огнемет «Шмель» и другие взрывоопасные предметы, производителем которых является Российская Федерация.
В Генпрокуратуре сообщили, что эти доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных судебных инстанциях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали видео, как украинские бойцы на Донбассе используют гражданские квадракоптеры для атак вражеских позиций.
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