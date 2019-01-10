Украина

Атака с воздуха: в сети появилось видео удара по позициям боевиков на Донбассе

В сети появилось оперативное видео с передовых позиций на Донбассе, демонстрирующее, как украинские военные научились использовать гражданские квадракоптеры для атак вражеских позиций. Кадры опубликовал волонтер Юрий Мысягин.

«Отличный метод систематично наносить урон. Артиллерия и танки запрещены, минометы 120-го калибра тоже, про авиацию не говорю, а успокаивать и уничтожать врага надо. А этот способ уничтожения не попадает ни под какие Минские договоренности», — комментирует он.

По данным волонтера, в настоящее время во многих бригадах есть команды, которые научились очень успешно атаковать позиции врага с воздуха, что и делают с завидной регулярностью. Обеспечивать их соответствующим оборудованием помогают волонтеры.

В данном случае Мысягин объясняет плохое качество видео как раз не очень качественным планшетом (плохое разрешение) и с отсутствием оригинального специального кронштейна для подвеса и точного сброса самой «птички». При этом он обещает, что в ближайшее время эти недостатки волонтеры исправят.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали видео о боях в районе Авдеевской промзоны. А в начале года в сети появились впечатляющие фото из этой горячей точки.



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