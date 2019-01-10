В Ровно сожгли авто чиновницы горсовета: фото и видео с места происшествия

Происшествия

В Ровно сожгли автомобиль члена горисполкома Нины Скибы. Будучи частной предпринимательницей и волонтером, Нина Скиба не связывает это ЧП ни с бизнесом, ни со своей работой. Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева неизвестные сожгли пункт раздачи бесплатных обедов.

Как сообщает UA: Рівне, правоохранители получили сообщение о возгорании автомобиля Mercedes-Benz в ночь на четверг, 10 декабря, около 4:00.

Сама Нина Скиба рассказала журналистам, что ее машина стояла под окном и что она услышала хлопок, не характерный для такого времени суток. Выглянув в окно, она увидела, как горит ее авто.

«Есть люди, для которых машина — средство передвижения, а для меня это — средство моей работы», — отметила она и добавила, что ее нынешняя деятельность никак не связана с какими-либо конфликтами. Отметив, что помогала детским домам и малообеспеченным семьям, Нина Скиба добавила: «Нигде ни с кем не ссорилась, именно это меня и шокирует».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице сожгли автомобиль адвоката Валентина Рыбина, который, в частности, является защитником Владимира Рубана, которого обвиняют в подготовке теракта в правительственном квартале Киева.

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