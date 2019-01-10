Пойдет ли Путин на масштабное вторжение в Украину: Кравчук дал ответ

Украина

Президент Российской Федерации Владимир Путин понимает, что не сможет справиться с Украиной, если пойдет на захват наших территорий. Поэтому Кремлю важно сейчас угрожать Украине.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Отвечая на вопрос, способен ли Путин пойти на полномасштабную военную операцию в Украине, политик ответил: «Верю, что нет».

По словам Леонида Кравчука, российской военной мощи, возможно, и хватит на оккупацию нашей страны, но заставить украинский народ жить так, как хочется Путину, он не сможет. «Мы будем биться до последнего. Думаю, что Путин это понимает. Поэтому ему важно сейчас угрожать», — отметил он, упомянув недавнюю провокацию россиян с захватом кораблей ВМС Украины возле берегов аннексированного Крыма. «Увидел, как мир реагирует. Слава Богу, реакция была очень острая. Это означает, что цивилизованный мир с нами, о чем свидетельствует принятая резолюция ООН», — добавил первый президент и упомянул, что президент США Дональд Трамп отказался встречаться с хозяином Кремля до освобождения захваченных украинских моряков.

«Путин уже начал понимать, что мир реагирует на его выходки. Я могу долго говорить о том, почему он никогда не пойдет широкомасштабной войной против Украины. Вы знаете, сколько тратит Россия на армию? 60 миллиардов долларов в год. А НАТО — один триллион. Разные цифры и разные возможности!» — добавил Леонид Кравчук.

Полный текст интервью Леонида Кравчука читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Разрушенный Донбасс Россия вернет, он ей не нужен».

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