Выяснились новые детали обстрела украинских моряков в районе Керченского пролива

Украина

По украинским катерам «Бердянск», «Никополь» и буксиру «Яны Капу», которые 25 ноября 2018 года пытались пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив, российские военные стреляли из крупнокалиберных орудий. Об этом 4 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал адвокат командира катера «Бердянск» Романа Мокряка Илья Новиков.

«Стреляли из крупнокалиберной пушки. По наблюдениям моего подзащитного Романа Мокряка, было израсходовано что-то около 1200 снарядов. Они чудом не погибли. Стрелял пограничный корабль «Изумруд», — заявил Новиков.

По его словам, украинские корабли начали расходиться, чтобы выйти из-под обстрела. Российское судно «Изумруд» последовало за катером «Бердянск», в который российские военные попали четыре раза.

Одно из попаданий привело к ранению трех членов экипажа.



«Внутрь снаряд не залетел по случайности. Там броня, во-первых, была. Во-вторых, он наткнулся на определенную технологическую железку, которая там находилась. Фактически полученные ими ранения — это им собственной броней посекло ноги. Прошла такая волна осколков по низу, кто сидел ближе всех, больше всего пострадал», — отметил Новиков.



Новиков также добавил, что нахождение пострадавших моряков в «Матросской тишине» является косвенным признанием российских тюремщиков, что полученные украинцами ранения достаточно серьезные.



После ранения членов экипажа командир катера принял решение сдаваться.



Напомним, российские силовики задержали 24 украинских моряка, которых поместили в больницу следственного изолятора «Матросская тишина» и СИЗО «Лефортово». Всем морякам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы России.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что все 24 украинских моряка с судов «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», захваченных Россией в Черном море, заявили следствию, что являются военнопленными.



Также сообщалось о флешмобе, который запустило Всемирное движение патриотов Украины. У краинцам предложили креативно поддержать моряков, зазваченных РФ в Черном море. Участники флешмоба в период с 25 декабря по 7 января украсят свои дома и новогодние ели желто-синими бумажными корабликами, протестуя против вооруженной атаки кораблей РФ в районе Керченского пролива.

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