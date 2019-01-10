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Газ, вода и гречка — бесплатно, — идеальная предвыборная программа кандидата в президенты

11:52 10 января 2019   190
Аркадий Бабченко
Инф. «ФАКТОВ»

На днях артист Владимир Зеленский, анонсировавший в новогоднюю ночь свой поход за президентской булавой, обратился к потенциальным избирателям с предложением написать вместе предвыборную программу. Результат превзошел ожидания: как из рога изобилия посыпались предложения — от «преодолеть коррупцию» и «повысить зарплату» до кадрового состава будущего правительства «президента Зеленского», в которое, в частности, в качестве министра обороны предложили Джона Рембо (герой популярного кинофильма), а министра финансов — Джея Гэтсби (персонаж романа Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби, нувориш). Впрочем, бывалые люди ограничились предложением «купить гречки и запаковать ее в брендированные пакеты». Поистине не оскудела земля наша людьми, которые знают, что и как надо. Эмигрировавший в Украину российский журналист Аркадий Бабченко тоже не остался в стороне от волнующего процесса и выступил в одной из соцсетей со своими предложениями.

«Пишут, пишут… Голова пухнет. Вот вам идеальная программа кандидата в президенты.

1. Газ бесплатно. Вода тоже. Гречка тоже.
2. Доллар будет по восемь.
3. Пенсии — по тыще. Долларов. По восемь.
4. Воевать будет сын Порошенка.
5. Платить налоги тоже он.
6. Да и работать тоже, чего мелочиться.
7. У олигархов всё отобрать. Не олигархам всё раздать.
8. Но кроме земли! Иначе её китайцы заберут.
9. Но бурштын копать можно. И Карпаты пилить тоже. Не земля же — как бы и не считается.
10. У каждого будет по две евробляхи. Одна ездить, вторую — чуть что сжигать. Вторая после сожжения будет компенсирована бесплатно.
11. Будет мир и компромисс. Договоримся.
12. Простые люди устали от войны.
13. Превышение скорости на двадцать километров вообще не считается. На сорок — ну, такое. На шестьдесят — можно договориться по-быстрому.
14. Порешать с кумом можно будет официально. Всё. Везде.
15. Но коррупции смертный бой!!!
16. Но налоги платить необязательно. Ну, так. По желанию.
17. Олигархам — обязательно.
18. Дороги? А тоже сын Порошенка сделает. Чего уж там.
19. И субсидии.
20. І Володаркою Морською", — написал Аркадий Бабченко в Facebook.

Напомним, что заявление Зеленского о том, что он решил «идти в президенты», вызвало бурю эмоций у украинцев. Многие из них выразили свое мнение в социальных сетях.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что философ-россиевед Игорь Чубайс, известный своими разоблачениями путинского режима, написал в Facebook об опасности манипуляций в предвыборной пропаганде, отметив, что украинцы могут потерять страну, если станут манипулировать на выборах.

А известный блогер Карл Волох рассказал, что же, по его мнению, поможет Украине пройти тяжелый период выборов.

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