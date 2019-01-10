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"На любой вкус": синоптик рассказала о погоде в Украине на Старый Новый год
В пятницу, 11 января, погода в Украине будет отличаться в зависимости от региона. В одних областях ожидается мороз, а в других — потепление и снегопады.
Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, на западе и севере Украины осадки не ожидаются, снег возможен, разве что, в Сумской области. Ночная температура в этих регионах ожидается от -7 до -15 градусов, а дневная — до -12 градусов.
«На юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины (кроме Винницкой, где ожидается до -8 градусов) будет тепло, от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, в Крыму + 4 + 8 градусов», — сообщает Наталья Диденко и предупреждает о сложной погоде — мокром снеге и дожде: «Умеренные осадки могут переходить в сильные, ожидается штормовой ветер, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица».
Что же касается погоды в Киеве, то 11 декабря существенные осадки не ожидаются. Температура ночью -10−12 градусов, днем -8−10 градусов. 12 января ночью еще будет холодно, днем мороз ослабеет и пойдет снег.
«На Маланки (13 января) и Василия (14 января) в Киеве — классическая рождественская картинка — небольшой морозец и летать снег. В течение 12, 13 и 14 января в столице будет наблюдаться сильный юго-западный ветер», — сообщает Наталья Диденко.
Эксклюзивный материал о том, какая погода ожидает украинцев в ближайшие дни, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Температурные качели и снег: что будет с погодой в Украине в ближайшие дни».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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