- 13:12 Стоимость сжиженного газа на украинских АЗС опустилась ниже психологической отметки
- 13:06 Лукашенко резко ответил на слухи об объединении Беларуси с Россией
- 13:06 Мы теряем людей: командир разведчиков ВСУ указал на необходимость скорого возвращения Донбасса
- 13:04 Тренер, приведший Усика и Ломаченко к олимпийскому «золоту», отправлен в отставку
- 13:04 На Львовском железнодорожном вокзале орудовала банда из полицейских и цыган
- 12:53 Названо имя нового главы "Укрзалізниці"
- 12:45 Под Николаевом перевернулся автобус с пассажирами: первые подробности и фото
- 12:42 Польская авиакомпания отменила ряд рейсов в Украину
- 12:32 У Гриценко и Садового нет шансов стать президентом, их цель — парламент, — эксперт
- 12:31 Изменился до неузнаваемости: победитель «Евровидения» поправился и кардинально сменил имидж
Изменился до неузнаваемости: победитель «Евровидения» поправился и кардинально сменил имидж (фото)
Ставший знаменитым во всем мире после победы на «Евровидении 2017» португалец Сальвадор Собрал удивил кардинальной сменой имиджа. Теперь ранее худенького парня с длинными волосами просто не узнать. После пересадки сердца жизнь музыканта кардинально изменилась. Он чувствует себя гораздо лучше, активно занимается музыкой и дает концерты. Состояние здоровья благоприятно отразилось и внешности Сальвадора. Он заметно поправился и обрезал волосы. Фото себя, нового, музыкант показал в Instagram.
«Сегодня я другой, перевернул страницу. Для меня длинные волосы, которые я носил, связаны с прошлым, а с новой стрижкой я чувствую себя свежее, легче», — сказал Сальвадор в одном из недавних интервью.
Напомним, Сальвадор Собрал победил на конкурсе «Евровидение 2017», который проходил в Киеве, покорив трогательной песней. Уже тогда музыкант страдал от серьезного заболевания — врожденного порока сердца. В 2017 году ему пересадили донорский орган. После длительного восстановления Собрал вернулся к полноценной жизни и продолжает заниматься музыкой.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Надя Дорофеева кардинально сменила имидж накануне Нового года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...
Ветер: 1 м/с В
Давление: 747 мм