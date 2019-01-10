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Шоу-бизнес

Изменился до неузнаваемости: победитель «Евровидения» поправился и кардинально сменил имидж (фото)

12:31 10 января 2019   300
Сальвадор Собрал
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Ставший знаменитым во всем мире после победы на «Евровидении 2017» португалец Сальвадор Собрал удивил кардинальной сменой имиджа. Теперь ранее худенького парня с длинными волосами просто не узнать. После пересадки сердца жизнь музыканта кардинально изменилась. Он чувствует себя гораздо лучше, активно занимается музыкой и дает концерты. Состояние здоровья благоприятно отразилось и внешности Сальвадора. Он заметно поправился и обрезал волосы. Фото себя, нового, музыкант показал в Instagram.

«Сегодня я другой, перевернул страницу. Для меня длинные волосы, которые я носил, связаны с прошлым, а с новой стрижкой я чувствую себя свежее, легче», — сказал Сальвадор в одном из недавних интервью.

Напомним, Сальвадор Собрал победил на конкурсе «Евровидение 2017», который проходил в Киеве, покорив трогательной песней. Уже тогда музыкант страдал от серьезного заболевания — врожденного порока сердца. В 2017 году ему пересадили донорский орган. После длительного восстановления Собрал вернулся к полноценной жизни и продолжает заниматься музыкой.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Надя Дорофеева кардинально сменила имидж накануне Нового года.

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