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Хозяюшка Надя Дорофеева кардинально сменила имидж (фото)

10:45 2 января 2019   2319
Надя Дорофеева
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, представившая недавно вместе с Позитивом новую лирическую песню, показала, как встретила Новый год. Артистка провела праздник с мужем Дантесом и друзьями у себя дома.

Додо удивила своими кулинарными способностями — она накрыла праздничный стол с домашними блюдами — «шубой» и еще несколько салатами, запеченным мясом, креветками, бутербродами и фруктами.

Также Надя удивила и своим внешним видом — накануне Нового года она кардинально сменила имидж — сделала милые мелкие кудряшки.

«Доброе утро и с Новым Годом! Ну как вы там? Мой 2019-й начался с новой причёски и очень хорошего настроения», — подписала Надя новое фото, на котором показала прическу.

Также певица поделилась своими смелыми желаниями и мечтами. Она призналась, что все, даже не досягаемые три года назад цели, достигнуты.
«Три года назад я написала список своих желаний. И вот держу этот листочек, читаю и смеюсь. Какая я все-таки была наглая. Но блин, почти все желания СБЫЛИСЬ. Я учусь не бояться быть смелее в своих мечтах. Давайте не бояться ВМЕСТЕ. И давайте так, чтоб 2019-й был вот прям ахринительным! С наступающим!» — пожеалал свои поклонникам Надя Дорофеева.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что ведущей Лесе Никитюк накануне Нового года разбили машину.

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