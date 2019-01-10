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Польская авиакомпания отменила ряд рейсов в Украину
Польская авиакомпания LOT прекращает полеты из Быдгоща в Киев и временно приостановит полеты из Быдгоща и Шиманов во Львов. Последние рейсы по этим маршрутам состоятся в третью неделю января 2019 года. Ранее сообщалось, что в 2019 году ирландская лоукост компания Ryanair собирается запустить новые рейсы из Польши, восемь из которых — в Киев и Львов.
Как сообщает Pasazer, приостановка полетов по маршруту Быдгощ — Львов связана с небольшой заинтересованностью пассажиров в этом направлении зимой. Самолеты между двумя городами вновь запустят с начала апреля, а в конце сентября 2019 года — приостановят сообщение.
А вот направление Быдгощ-Киев (Жуляны) вовсе оказалось не популярным у пассажиров. В связи с этим авиакомпания решила от него отказаться. В LOT сообщают, что последний рейс по этому маршруту запланирован на 18 января. Пассажирам, которые приобрели билеты на более поздние даты, предложат или иной маршрут, или возвратят деньги.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», список курьезных авиаинцидентов 2018 года пополнился случаем с лайнером Boeing 787 польской авиакомпании LOT: чтобы долететь из Пекина до Варшавы, пассажирам пришлось скинуться на ремонт самолета.
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