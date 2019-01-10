Названо имя нового главы "Укрзалізниці"

Общество

Евгений Кравцов, который исполнял обязанности главы «Укрзалізниці», назначен ее руководителем. Решение принято на заседании правительства, в четверг, 10 января 2019 года, по предложению наблюдательного совета компании.

«Сегодня мы можем рассмотреть вопрос о заключении контракта с новым главой Евгением Кравцовым. На основании решения независимого наблюдательного совета», — сообщил премьер Владимир Гройсман.

Отметим, что Евгений Кравцов исполнял обязанности председателя правления «Укрзалізниці» после отставки предыдущего руководителя компании Войцеха Балчуна.

Кравцов Евгений Павлович родился 31 мая 1986 года. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, юрист. Работал в юридических компаниях, первым заместителем министра инфраструктуры Украины, а также на разных должностях в «Укрзалізниці».

Акционерное общество «Украинская железная дорога» (АО «Укрзалізниця») — де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Напомним, в конце ноября прошлого года «Укрзалізниця» запустила с Центрального железнодорожного вокзала Киева Kyiv Boryspil Express — новый скоростной поезд, курсирующий между столицей и Международным аэропортом «Борисполь». Однако это нововведение не оправдало ожидания украинцев. Экспресс неоднократно ломался и люди опаздывали на авиарейсы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 2019 году «Укрзалізниця» намерена повысить тарифы на пассажирские перевозки. Повышение тарифов на пассажирские перевозки намечено с 1 апреля (на 12%) и с 1 октября 2019 года (на 12%).

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