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Украина

Кравчук оценил вероятность третьей мировой войны

6:30 11 января 2019   767
Леонид Кравчук
Инф. «ФАКТОВ»

В последнее время все чаще говорят об угрозе масштабной третьей мировой войны.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью «ФАКТАМ» рассказал, что считает такую ситуацию маловероятной.

«Власти следует прекратить пугать народ. Я слышу это из высоких кабинетов. Недавно читал выступление кого-то из СНБО, что, мол, третья мировая война неизбежна. Неужели кому-то так хочется воевать?», — возмущенно сказал Кравчук.

Экс-президент отметил, что Россия и раньше стягивала войска к границам Украины, однако ранее об этом не говорили с таким «переляком».

По словам Кравчука, конфликт на Донбассе завершится после переговоров Украины с Россией.

Ранее о подготовке России к третьей мировой войне заявлял военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

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