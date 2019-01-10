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Лукашенко резко ответил на слухи об объединении Беларуси с Россией
Вопрос об объединении Беларуси с Россией не стоит на повестке дня. Союз двух государств может развиваться только на равноправной основе. Ранее сообщалось, что во время визита в Москву белорусский президент Александр Лукашенко отказался играть в хоккей на Красной площади вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как говорится в сообщении на официальном интернет-портале президента Беларуси, об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений. «Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет — об объединении», — заявил Лукашенко и добавил: «Слишком много сегодня (я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян) идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов (в связи с церковью в Украине) об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе».
Президент Беларуси также напомнил, что в свое время его государство подписало с Россией договор о создании Союзного государства, однако Российская Федерация отказалась принять Конституционный акт. В документе, по его словам, должны были прописаны «и органы управления, и органы власти, и единая валюта, политика». «Россия отказалась в свое время идти этим путем. Я это напомнил президенту России, он сказал: „Да, так и было“. Встает вопрос: что будем делать с союзным договором? Надо садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы можем без всякого давления пойти», — отметил Лукашенко.
По его словам, союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе: «На это должна быть воля двух народов — Российской Федерации и Беларуси. Мы все время, формируя этот союз, должны оглядываться на мнение наших людей. Поэтому по многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идет».
На этот шаг, убежден Александр Лукашенко, не может пойти и сама Россия. «Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит», — заявил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на фоне слухов о возможном объединении двух стран, радиостанция «Эхо Москвы» провела опрос среди своей аудитории о том, кто должен возглавить союзное государство. За Александра Лукашенко проголосовали 67 процентов принявших участие в опросе, а за Владимира Путина — лишь восемь процентов респондентов.
Фото с сайта президента Республики Беларусь.
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