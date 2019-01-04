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Политика

Лукашенко победил Путина на «выборах»: росСМИ опубликовали любопытные данные

12:41 4 января 2019   472
Путин и Лукашенко
Ярослав Жаренов «ФАКТЫ»

В связи с последними слухами о возможном объединении России и Беларуси, радиостанция «Эхо Москвы» провела опрос среди своей аудитории. Как известно, за последние несколько недель лидеры Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин провели сразу две встречи, на которых обсуждалось сотрудничество между странами. По некоторым сведениям, Кремль задумал поглощение Беларуси путем создания Союзного государства.

Слушателям «Эха Москвы» дали возможность высказаться по поводу того, кто должен возглавить новое «государство». По результатам опроса почти 7 тысяч человек, Лукашенко побеждает с уверенным отрывом.

При этом за Путина отдал свой голос лишь каждый 12-й проголосовавший.

Напомним, аналитик Игар Тышкевич ранее оценил встречи Путина и Лукашенко, рассказав, почему их можно считать провалом.

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