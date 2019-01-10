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Общество

Зимнее проветривание: по Львову ездит маршрутка с дырой вместо ступеньки (видео)

14:10 10 января 2019   192
Дыра в львовской маршрутке
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львове пассажирка маршрутного такси показала кадры из автобуса, у которого на месте ступеньки зияла огромная дыра. Ранее сообщалось, что пассажиров в Ровно разозлил водитель, который во время рейса почти не смотрел на дорогу, наугад переключал передачи и все время сидел, уткнувшись в телефон.

Снятое в маршрутном такси видео львовянка Диана Луцишин выложила на своей страничке в социальных сетях. «У меня сегодня украли кошелек! С деньгами, карточками и паспортом. Подняла крик и его поскорее подбросили обратно. А вот с маршруткой, в которой это произошло, все вообще не ок! Давно такого не видела во Львове! Трэш», — прокомментировала она свою публикацию. Один из комментаторов предложил показать это видео представителю перевозчиков при очередном поднятии тарифов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кривом Роге (Днепропетровская область) водитель маршрутного такси, полного пассажиров, во время рейса играл на планшете.

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