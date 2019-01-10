В Харькове разоблачили шпиона, работавшего на Россию

Происшествия

Сотрудники СБУ в Харькове разоблачили местного жителя, завербованного российскими спецслужбами. Сотрудника одного из государственных научных учреждений Харькова завербовали во время поездки в Россию, где он искал работу. Ранее сообщалось о разоблачении бывшего сотрудника Минобороны Украины — агента российских спецслужб Сергея Лазарева по кличке «Сократ».

Как сообщают в Службе безопасности Украины, за денежное вознаграждение харьковчанин согласился собирать информацию о местах дислокации воинских частей на территории региона, а также персональные данные военнослужащих ВСУ. Эти данные он должен был передавать кураторам через электронные каналы связи.

Однако сразу же после возвращения из России мужчина попал в поле зрения Службы безопасности. Оперативники задокументировали сбор злоумышленником персональной информации об участниках АТО из числа сотрудников своего учреждения. Накануне передачи собранных данных российским кураторам его задержали.

«Во время обыска по месту жительства харьковчанина правоохранители изъяли электронный носитель с персональными данными военнослужащих ВСУ, подтверждающие противоправную деятельность нашего соотечественника», — говорится в сообщении. По заключению экспертов по вопросам государственной тайны, изъятая информация относится к сфере обороны Украины и имеет гриф ограничения доступа «для служебного пользования». Сообщается, что передача данных спецслужбам РФ могла нанести ущерб государственным интересам. Уголовное производство открыто по ст. 14 (Приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) УК Украины. Задержанному сообщено о подозрении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ФСБ готовила двух агентов для внедрения в украинские религиозные общины, однако платы российских спецслужб сорвались из-за проукраинских настроений мужчин.

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