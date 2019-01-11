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Люди и звери

Тюлени захватили город в Канаде (фото)

8:42 11 января 2019   63
тюлень
Инф. «ФАКТОВ»

В Канаде, в провинции Ньюфаундленд, десятки тюленей вышли из океана после того, как вода внезапно замерзла в нем, и оказались в городе. Теперь сами животные не в состоянии вернуться назад к месту своего обитания.

Как сообщает Би-би-си, тюлени застряли в городе Роддиктон-Биде. Они блокируют улицы и проезды, а жители по канадским законам не имеют права вмешиваться в жизнь морских животных.

Двое тюленей даже погибло из-за столкновения с автомобилем. Местные обеспокоены, что другие могут умереть от голода.

Эксперты считают, что скорость замерзания воды могла дезориентировать животных и заставить двигаться в обратную от океана сторону.

В социальных сетях публикуют фотографии животных, которые лежат просто посреди улиц.

«Тюлени на дорогах, тюлени на парковках, во дворах … У нас возрастают опасения, что животные могут умереть от голода, если специалисты по дикой природе не отнесут их обратно в океан», — пишет мэр города Шейла Фицджеральд.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в конце декабря из-за непогоды в Мелитополе погибли летучие мыши — рыжие вечерницы, занесенные в Красную книгу Украины.

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