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Тюлени захватили город в Канаде (фото)
В Канаде, в провинции Ньюфаундленд, десятки тюленей вышли из океана после того, как вода внезапно замерзла в нем, и оказались в городе. Теперь сами животные не в состоянии вернуться назад к месту своего обитания.
Как сообщает Би-би-си, тюлени застряли в городе Роддиктон-Биде. Они блокируют улицы и проезды, а жители по канадским законам не имеют права вмешиваться в жизнь морских животных.
Двое тюленей даже погибло из-за столкновения с автомобилем. Местные обеспокоены, что другие могут умереть от голода.
Эксперты считают, что скорость замерзания воды могла дезориентировать животных и заставить двигаться в обратную от океана сторону.
В социальных сетях публикуют фотографии животных, которые лежат просто посреди улиц.
«Тюлени на дорогах, тюлени на парковках, во дворах … У нас возрастают опасения, что животные могут умереть от голода, если специалисты по дикой природе не отнесут их обратно в океан», — пишет мэр города Шейла Фицджеральд.
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