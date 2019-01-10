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Украина

Фотографию погибшего украинского воина признали лучшей на престижном конкурсе в Японии

16:43 10 января 2019   652
Сергей Кобоченко
Инф. «ФАКТОВ»

Фотография, на которой изображен погибший в Авдеевской промзоне гранатометчик 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сергей Кобченко была признана лучшей на престижном конкурсе в Японии. Ранее в сети показали ранее не опубликованное видео о событиях двухлетней давности на Донбассе — в районе Авдеевской промзоны

Как сообщают в Минобороны, украинского воина, погибшего в 2017 году, на фото запечатлел итальянский фотограф Роберто Травано. На фотографии видно, что в одном из отделений тактического снаряжения Сергея Кобоченко — православный крест. Старший сержант был награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно). Он погиб во время обстрела боевиков опорных пунктов украинских воинов.

В Минобороны также сообщают, что фотограф Роберто Травано недавно вернулся из района проведения операции Объединенных сил и готовит ряд фоторепортажей о мужественных украинских воинах, которые защищают от российской агрессии не только Украину, но и всю Европу и мир.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», объединение Вавилон'13 обнародовало уникальное видео от участника обороны донецкого аэропорта в 2014—2015 годах Алексея Болдырева (позывной «Малыш»), который вел съемку в районе боевых действий. Боец погиб 9 декабря 2015 года возле поселка Опытное Донецкой области.

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