ВНО-2019: сделано важное разъяснение

Украина

Министерство образования выступило с разъяснением по поводу внешнего независимого оценивания в 2019 году. Сдавать ВНО будут только ученики 11-х классов, а также студенты колледжей, техникумов и профобразовательных учреждений. Ученикам девятых классов в этом году ВНО не грозит — им предстоит лишь государственная итоговая аттестация в письменной форме.

Как рассказали в министерстве, прохождение ВНО в девятом классе предусмотрено реформой образовательной системы, но произойдет это после 2026−2027 учебного года.

Что касается выпускников 11-х классов, то им предстоит обязательно сдавать ВНО по украинскому языку и литературе. Второй сдаваемый предмет выпускник может выбрать: предлагаются математика либо история Украины (ХХ — начало XXI века). Третью дисциплину можно выбирать из полного списка предметов, выносимых на ВНО (математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык).

Студенты колледжей, техникумов и учреждений профобразования будут проходить аттестацию в форме ВНО только по двум предметам. Кроме обязательного украинского языка, на выбор предлагаются математика или история Украины.

Напомним, после 2021 года аттестацию выпускников по математике хотят сделать обязательной.

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