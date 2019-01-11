Мир

В аэропорту Бирмингема (Великобритания) в сложнейших погодных условиях выполнил посадку крупнейший в мире авиалайнера Airbus A380. Лайнер садился в условиях сильного бокового ветра. Ранее сообщалось, что самолет из Египта не смог сеть в аэропорту Николаева из-за погодных условий.

Кадры посадки снял интернет-пользователь flugsnug и выложил эти кадры в сеть, сообщает Ракурс со ссылкой на издание Daily Mail. На видеоролике видно, как сильный боковой ветер раскачивал огромный самолет, однако лайнер смог успешно приземлиться. Также сообщается, что представитель Британской ассоциации пилотов авиалиний Стивен Дрейпер заявил, что посадка в таких условиях выходит за рамки возможностей автоматики самолета и требует от пилота осторожности и отличных навыков управления.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львовском международном аэропорту имени Данилы Галицкого самолет Boeing 737−800с при осуществлении разворота на взлетно-посадочной полосе частично выкатился за ее пределы с последующей остановкой.

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