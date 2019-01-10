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Настоящая бомба: Даша Астафьева похвасталась сексуальными фото с отдыха
Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая недавно представила романтический клип «Зима», как и большинство коллег по шоу-бизнесу устроила себе зимние каникулы. Для отдыха красотка выбрала экзотический Бали. Даша не только сама наслаждается теплом и морем, но и не забывает радовать поклонников яркими фото, на которых демонстрирует свою шикарную фигуру.
«Круг спасательный, полагаю, все понимают зачем… Кто не понимает, просто выдерните шнур, выдавите стекло…», — необычно подписала фотографии Астафьева.
На соблазнительных снимках в купальнике, прекрасная Дарья смотрится как для обложки Playboy. Впрочем, к этой роли Астафьевой не привыкать, ведь она неоднократно красовалась на страницах эротического журнала и побывала на знаменитой вилле его основателя Хью Хефнера.
На фото Даша показала все прелести своей роскошной фигуры, а также сделала акцент на пятой точке, которую показала крупным планом.
Поклонники знаменитости не скупились на комплименты в комментариях и оставили тысячи лайков.
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