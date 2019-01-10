Настоящая бомба: Даша Астафьева похвасталась сексуальными фото с отдыха

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая недавно представила романтический клип «Зима», как и большинство коллег по шоу-бизнесу устроила себе зимние каникулы. Для отдыха красотка выбрала экзотический Бали. Даша не только сама наслаждается теплом и морем, но и не забывает радовать поклонников яркими фото, на которых демонстрирует свою шикарную фигуру.

«Круг спасательный, полагаю, все понимают зачем… Кто не понимает, просто выдерните шнур, выдавите стекло…», — необычно подписала фотографии Астафьева.

На соблазнительных снимках в купальнике, прекрасная Дарья смотрится как для обложки Playboy. Впрочем, к этой роли Астафьевой не привыкать, ведь она неоднократно красовалась на страницах эротического журнала и побывала на знаменитой вилле его основателя Хью Хефнера.

На фото Даша показала все прелести своей роскошной фигуры, а также сделала акцент на пятой точке, которую показала крупным планом.

Поклонники знаменитости не скупились на комплименты в комментариях и оставили тысячи лайков.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в сексуальной фотосессии для глянца.

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