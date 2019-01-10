Украинский омбудсмен едет в Москву к пленным морякам

Украина

Украинский омбудсмен Людмила Денисова анонсировала поездку Москву на следующей неделе. В четверг, 10 января, после встречи в Одессе родственников 24 захваченных Россией моряков с представителями органов центральной государственной власти Денисова сообщила, что попытается встретиться с военнопленными, которых незаконно содержат в российской тюрьме.

«Я как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека практически ежедневно общаюсь с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой и с председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаилом Федотовым. Пытаюсь получить всю информацию об условиях содержания и состоянии ребят, — сказала Денисова. — На следующей неделе планирую быть в Москве и провести встречи с Москальковой, Федотовым, а также с директором ФСБ РФ Александром Бортниковым».

Омбудсмен отметила, что во второй половине января в Лефортовском суде Москвы запланированы заседания по продлению срока заключения для украинских моряков. Денисова также сказала, что каждый украинский военнопленный моряк обеспечен в РФ адвокатской поддержкой, которая оплачивается за счет государственного бюджета.

«У нас есть сегодня 30 адвокатов и еще четыре в резерве», — уточнила омбудсмен.

Денисова заявила, что совместно с рабочей группой Минобороны Украины, представителями органов государственной власти, координатором группы адвокатов она сегодня сообщила родственникам моряков информацию о всех мерах, которые принимаются для их возвращения домой.

«Главная стратегия, которая проводится государством, — в том, что наши моряки являются военнопленными, что действовать нужно в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года, они все без каких-либо условий должны быть освобождены и возвращены домой. Также должны быть возвращены корабли, на которых они были захвачены», — отметила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что очень гордится украинскими военнопленными моряками.

«Они все герои, они все выполняли свой воинский долг, они все признали себя военнопленными и не дают никаких показаний. Это главное на сегодняшний день и это разрушило всю стратегию РФ в отношении наших моряков. Если мы будем все придерживаться одной стратегии, то, безусловно, вернем их домой», — резюмировала уполномоченный по правам человека.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что семьи пленных украинских моряков получили от государства по 100 тысяч гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter