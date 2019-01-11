Миллиардер подарил своему 17-летнему сыну особняк-дворец стоимостью 17,5 миллиона долларов (фото)

Мир

47-летний китайский миллиардер Ван Цинхуэй сделал роскошный подарок своему сыну-тинейджеру. 17-летний Кайлеб Ван стал обладателем роскошного старинного особняка в Сиднее стоимостью 17,5 миллионов долларов. Построенный в готическом стиле дом, похожий на дворец, Ван Цинхуэй приобрел еще в 2016 году. А теперь переписал его на сына.

В особняке имеется 16 комнат — в том числе зал для официальных приемов и просторная столовая на 50 гостей. Есть здесь также часовня. Дом был построен в 1841 году. Некогда в нем жил англиканский архиепископ Сиднея Гленн Дэйвис. Церковь владела этой недвижимостью в течение 105 лет, но в конце концов руководство церкви решило продать особняк, который было слишком дорого содержать. Изначально за него запросили 25 миллионов долларов. Позже цена была снижена.

Ван Цинхуэй — один из самых богатых людей в Китае. Ему принадлежат акции компании Beijing Xining Xinwei Telecom Technology.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Криштиану Роналду продает свой роскошный особняк в Англии.

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