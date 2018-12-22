Криштиану Роналду продает свой роскошный особняк в Англии (фото)

Спорт

Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду продает свой дом в пригороде Манчестера, сообщает издание The Sun. Знаменитый футболист приобрел особняк в графстве Чешир за 3,85 млн фунтов стерлингов еще в 2006 году, когда выступал за «Манчестер Юнайтед». Сейчас пятикратный обладатель «Золотого мяча» намерен выручить от продажи элитной недвижимости 3,25 млн фунтов стерлингов (около 4 миллионов долларов).

Кстати, в трехэтажном доме Криштиану Роналду есть пять спален, бассейн, джакузи, спортивный зал и домашний кинотеатр. Во всех комнатах роскошный ремонт и дорогая мебель.

Сообщается, что футболист уже пытался продать дом в 2009 году, после того как перебрался в мадридский «Реал», однако безуспешно. Позже дом у Криштиану Роналду за 7 тысяч фунтов стерлингов в месяц арендовал защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу.

Напомню, что полгода назад форвард сменил клубную прописку и перешел из «Реала» в «Ювентуса». Сейчас Криштиану Роналду вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми (Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео, а также общая дочь модели и футболиста — Алана Мартина), живет в Турине.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду решил продать свой первый автомобиль.

Фото The Sun



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