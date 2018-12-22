- 15:01 Биатлон на ТВ: где смотреть мужскую и женскую гонки преследования в Нове-Место
- 14:55 Жуткая находка: в Одессе обнаружили цистерну с двумя человеческими скелетами
- 14:45 В центре Львова вспыхнули торговые киоски: четверо пострадавших
- 14:38 Верховный суд США отказал Трампу и стал на сторону мигрантов
- 14:35 Новый год с Олегом Винником или Настей Каменских: сколько стоит праздник со звездой
- 14:25 В Непале автобус со студентами сорвался в пропасть: более 20 погибших
- 14:24 Криштиану Роналду продает свой роскошный особняк в Англии
- 14:00 Крупная авария на трассе Киев — Чоп: есть жертвы
- 13:55 В горящей шахте на Урале оказались заблокированы горняки
- 13:38 Фараон, Златозар и Ясноведа: какими именами называли новорожденных в Киеве в 2018 году
Криштиану Роналду продает свой роскошный особняк в Англии (фото)
Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду продает свой дом в пригороде Манчестера, сообщает издание The Sun. Знаменитый футболист приобрел особняк в графстве Чешир за 3,85 млн фунтов стерлингов еще в 2006 году, когда выступал за «Манчестер Юнайтед». Сейчас пятикратный обладатель «Золотого мяча» намерен выручить от продажи элитной недвижимости 3,25 млн фунтов стерлингов (около 4 миллионов долларов).
Кстати, в трехэтажном доме Криштиану Роналду есть пять спален, бассейн, джакузи, спортивный зал и домашний кинотеатр. Во всех комнатах роскошный ремонт и дорогая мебель.
Сообщается, что футболист уже пытался продать дом в 2009 году, после того как перебрался в мадридский «Реал», однако безуспешно. Позже дом у Криштиану Роналду за 7 тысяч фунтов стерлингов в месяц арендовал защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу.
Напомню, что полгода назад форвард сменил клубную прописку и перешел из «Реала» в «Ювентуса». Сейчас Криштиану Роналду вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми (Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео, а также общая дочь модели и футболиста — Алана Мартина), живет в Турине.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду решил продать свой первый автомобиль.
Фото The Sun
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!
Ветер: 4 м/с Ю
Давление: 743 мм