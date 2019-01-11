Аксенов объявил охоту на недвижимость украинцев в Крыму

Украина

В аннексированном Крыму собрались отключать тепло, электричество и свет в домах и квартирах, принадлежащих негражданам России. Местные «власти» сетуют на то, что нерезиденты (читай: граждане Украины, которых российская оккупация вынудила уехать с полуострова) сдают недвижимость, но не платят налоги в местный бюджет. Ранее сообщалось, что в Крыму обворовали квартиру известной российской актрисы.

Как пишет «Обозреватель» со ссылкой на «Крыминформ», об этом заявил так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов. «Все крымчане — граждане Российской Федерации, все, кто работает на территории — платят налоги. Получается, что мы содержим жителей другой страны, даем им возможность зарабатывать здесь. Но правила общие для всех. Любые меры я считаю обоснованными и адекватными», — заявил он.

Издание сообщает, что среди владельцев недвижимости в Крыму есть и украинские политики. Это, в частности, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, его коллега и лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, а также украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году в период празднования Рождества Христова административную границу с оккупированным Крымом пересекли на 29% граждан Украины меньше, чем во время рождественских праздников прошлого года.

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