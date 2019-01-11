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Украинская спортсменка стала лучшей в мире (фото, видео)
22-летняя Марьяна Шевчук была названа лучшим пауэрлифтером мира среди паралимпийцев по итогам 2018 года. Подобного признания винничанка, выступающая среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями, удостоена по результатам голосования среди болельщиков, которое проводилось на официальных страницах Международной ассоциации пара пауэрлифтинга в социальных сетях — Facebook, Twitter и Instagram.
Среди претендентов не было деления по половому признаку, поэтому на звание лучшего пара пауэрлифтера претендовали как мужчины, так и женщины. В итоге, наша соотечественница опередила в голосовании колумбийца Джона Кастанеду, Сиаманда Рахмана из Ирана и египтянина Шерифа Османа.
«Никогда не сдавайтесь! Поздравляю Марьяну Шевчук и ее команду с мировым признанием! Благодарю за достойное и победное представление Украины на международной арене!» — написал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook.
Отмечу, что в 2018 году Мариана Шевчук, выступающая в категории до 55 кг, на чемпионате Европы, который проходил во французском Берк-сюр-Мере, установила новый мировой рекорд.
* Марьяна Шевчук после установления мирового рекорда
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