Украинская спортсменка стала лучшей в мире (фото, видео)

Спорт

22-летняя Марьяна Шевчук была названа лучшим пауэрлифтером мира среди паралимпийцев по итогам 2018 года. Подобного признания винничанка, выступающая среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями, удостоена по результатам голосования среди болельщиков, которое проводилось на официальных страницах Международной ассоциации пара пауэрлифтинга в социальных сетях — Facebook, Twitter и Instagram.

Среди претендентов не было деления по половому признаку, поэтому на звание лучшего пара пауэрлифтера претендовали как мужчины, так и женщины. В итоге, наша соотечественница опередила в голосовании колумбийца Джона Кастанеду, Сиаманда Рахмана из Ирана и египтянина Шерифа Османа.

«Никогда не сдавайтесь! Поздравляю Марьяну Шевчук и ее команду с мировым признанием! Благодарю за достойное и победное представление Украины на международной арене!» — написал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook.

Отмечу, что в 2018 году Мариана Шевчук, выступающая в категории до 55 кг, на чемпионате Европы, который проходил во французском Берк-сюр-Мере, установила новый мировой рекорд.

* Марьяна Шевчук после установления мирового рекорда

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик и Ломаченко-старший стали лучшими в мире по версии журнала The Ring.

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