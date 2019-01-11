Происшествия

ЧП на шахте в Павлограде: трое пострадавших горняков — в реанимации



Трое из пяти шахтеров, пострадавших во время аварии на шахте им. Героев Космоса в Павлограде, оказались в реанимации. Полиция открыла уголовное производство

Об этом в социальных сетях сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, двое других пострадавших шахтеров помещены в отделение хирургии. «Проводится расследование, в состав комиссии которого вошли представители профсоюза горняков», — сообщил Михаил Волынец. По его словам, на шахте предпринимаются меры по сооружению в шахте изолирующих перемычек.

Нацполиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на шахте Гвардейская в мае 2018 года произошла авария, в результате которой один горняк погиб.

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