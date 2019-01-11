- 10:46 Украинская спортсменка стала лучшей в мире
- 10:45 В Киеве неизвестный с ножом напал на бездомного инвалида
- 10:43 «Шахтер» купил израильского таланта
- 10:41 Под Киевом похитили человека: в сети показали видео с места ЧП
- 10:14 Идет на поправку: DZIDZIO показал новые фото из больницы
- 10:08 Дело о краже 100-килограммовой золотой монеты: в Берлине судят трех братьев-ливанцев
- 10:01 Аксенов объявил охоту на недвижимость украинцев в Крыму
- 9:56 Гламурная Мэрайя Кэри поразила сменой имиджа, опубликовав фото в стиле панк-рок
- 9:48 Илон Маск показал космический корабль, который доставит людей на Марс
- 9:39 Выше крыши: в сети показали яркие фото заснеженной дороги в горах Крыма
На шахте в Павлограде произошел взрыв метана
В Павлограде Днепропетровской области на шахте имени Героев космоса (входит в состав «ДТЭК Павлоградуголь») произошла вспышка метана. Инцидент произошел 10 января на горизонте 370 метров.
«На данный момент все работники эвакуированы с места аварии. По предварительным данным, пятеро горняков, получивших ожоги II-III степени, отправлены в Павлоградскую городскую больницу», — отметили в «Павлоградугле» на странице в Facebook.
Также в компании добавили, что на место оперативно прибыл военизированный горно-спасательный отряд. На шахте введен план ликвидации аварии. Причины происшествия устанавливаются.
Как писали «ФАКТЫ», в мае 2018 года в Днепропетровской области также произошел взрыв на одной из шахт. В тот раз несчастный случай произошёл на шахте Криворожского железорудного комбината. В результате обрушения погиб один рабочий.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»
Ветер: 4 м/с C
Давление: 747 мм