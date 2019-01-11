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Происшествия

На шахте в Павлограде произошел взрыв метана

9:01 11 января 2019   300
Павлоградуголь
Инф. «ФАКТОВ»

В Павлограде Днепропетровской области на шахте имени Героев космоса (входит в состав «ДТЭК Павлоградуголь») произошла вспышка метана. Инцидент произошел 10 января на горизонте 370 метров.

«На данный момент все работники эвакуированы с места аварии. По предварительным данным, пятеро горняков, получивших ожоги II-III степени, отправлены в Павлоградскую городскую больницу», — отметили в «Павлоградугле» на странице в Facebook.

Также в компании добавили, что на место оперативно прибыл военизированный горно-спасательный отряд. На шахте введен план ликвидации аварии. Причины происшествия устанавливаются.

Как писали «ФАКТЫ», в мае 2018 года в Днепропетровской области также произошел взрыв на одной из шахт. В тот раз несчастный случай произошёл на шахте Криворожского железорудного комбината. В результате обрушения погиб один рабочий.

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