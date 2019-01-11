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Происшествия

Смертельное ДТП на Леси Украинки: виновника аварии оставили в СИЗО

12:38 11 января 2019   175
Hummer
Инф. «ФАКТОВ»

Водителю внедорожника Hummer Кириллу Островскому, который 24 июля прошлого года насмерть сбил девочку на пешеходном переходе на бульваре Леси Украинки в Киеве, продолжили меру пресечения еще на два месяца — до 9 марта 2019 года. Об этом в Тwitter сообщила спикер Генеральной прокуратуры Лариса Сарган.

Напомним, в ночь на среду, 25 июля 2018 года, в центре Киева произошло трагическое ДТП — на бульваре Леси Украинки водитель автомобиля Hummer сбил на пешеходном переходе девочку и поехал дальше. 10-летнюю девочку спасти не удалось — она скончалась в карете скорой помощи.

Ребенок вместе с мамой и братом приехала из Москвы в гости к родственникам. Во время ЧП рядом с ней были и мать, и брат, но они не пострадали.

Водителем джипа оказался бизнесмен Кирилл Островский 1995 года рождения. Он бывший боксер, а ныне владелец и директор фирмы Fit & Sweet, изготавливающей низкокалорийные десерты.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что суд Полтавы отправил на два месяца под круглосуточный домашний арест и лишил прав на управление автомобилем 34-летнюю предпринимательницу Наталью Саенко, которая будучи за рулем внедрожника Mercedes-Benz, сбила на пешеходном переходе в центре Полтавы 14-летнего велосипедиста Артема Левченко, который умер через два месяца после аварии.

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