Смертельное ДТП на Леси Украинки: виновника аварии оставили в СИЗО

Происшествия

Водителю внедорожника Hummer Кириллу Островскому, который 24 июля прошлого года насмерть сбил девочку на пешеходном переходе на бульваре Леси Украинки в Киеве, продолжили меру пресечения еще на два месяца — до 9 марта 2019 года. Об этом в Тwitter сообщила спикер Генеральной прокуратуры Лариса Сарган.

Напомним, в ночь на среду, 25 июля 2018 года, в центре Киева произошло трагическое ДТП — на бульваре Леси Украинки водитель автомобиля Hummer сбил на пешеходном переходе девочку и поехал дальше. 10-летнюю девочку спасти не удалось — она скончалась в карете скорой помощи.

Ребенок вместе с мамой и братом приехала из Москвы в гости к родственникам. Во время ЧП рядом с ней были и мать, и брат, но они не пострадали.

Водителем джипа оказался бизнесмен Кирилл Островский 1995 года рождения. Он бывший боксер, а ныне владелец и директор фирмы Fit & Sweet, изготавливающей низкокалорийные десерты.

Водію позашляховика Hummer Кирилу Островському, який 24 липня минулого року на смерть збив дівчинку на пішохідному переході на бульварі Л. Українки, продовжили запобіжний захід ще на два місяці — до 9 березня 2019 р. — прокуратура @ProkuraturaKyiv pic.twitter.com/9DmZX9FCJh — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 11 січня 2019 р.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что суд Полтавы отправил на два месяца под круглосуточный домашний арест и лишил прав на управление автомобилем 34-летнюю предпринимательницу Наталью Саенко, которая будучи за рулем внедрожника Mercedes-Benz, сбила на пешеходном переходе в центре Полтавы 14-летнего велосипедиста Артема Левченко, который умер через два месяца после аварии.

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