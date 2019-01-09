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- 12:43 Томос подписали все члены синода в Стамбуле
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Томос подписали все члены синода в Стамбуле (фото)
9 января в Стамбуле все члены Священного синода подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщает ТСН и публикует фотографии с церемонии подписания.
Теперь документ окончательно оформлен и в течение нескольких дней он вернется в Украину.
Напомним, 6 января произошло историческое событие — предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию в Стамбуле вручили Томос, который торжественно подписал 5 января Вселенский патриарх Варфоломей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент Порошенко наградил почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета званием Героя Украины, отметив его огромный вклад в борьбу за украинскую поместную церковь.
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