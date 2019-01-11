Украина

Экзамен для НАТО: озвучен тревожный прогноз по агрессии России против Украины

В наступившем году Кремль может снова обострить ситуацию в Черном и Азовском морях, экзаменуя таким образом Украину и поддерживающий нашу страну Североатлантический Альянс на прочность. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил российский журналист, публицист, обозреватель и ведущий программ на радиостанции «Коммерсантъ FM» и телеканале «Дождь» Константин Эггерт.

«Путин считает, что Запад вообще и НАТО, в частности, побоятся пойти на обострение, особенно после того, как президент Трамп окончательно взял курс на снижение американского военного присутствия в мире и несколько раз выразил недоверие союзникам по НАТО, недостаточно быстро увеличивающим военные бюджеты», — заявил Эггерт.

Он отмечает, что в 2018 году Кремль совершил несколько ошибок, которые могут ему дорого стоить в будущем.

Главная, по мнению журналиста, — покушение на Сергея Скрипаля и его дочь. Именно это покушение мобилизовало западные спецслужбы, которые стали активно выявлять российскую агентуру во всем мире.

Эггерт также обращает внимание на то, что в 2019 году Сенат США будет рассматривать предложенный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом «Закон о защите Америки от агрессии Кремля», известный под его английской аббревиатурой DASKAA.

В числе предлагаемых в законе мер — внесение России в список государств-спонсоров международного терроризма. Это прямой результат неудавшегося убийства в Солсбери.

Если сенаторы утвердят этот пункт законопроекта, то Соединенные Штаты смогут вводить против российских физических и юридических лиц практически любые санкции.

«В самом законопроекте есть предложения о мерах против российских государственных банков, запрете на покупку российских евробондов и ОФЗ, а также о фактически полном запрете американским компаниям вести какой-либо бизнес с российским энергетическим сектором», — отмечает Эггерт.

В случае принятия, закон перекроет по силе все предыдущие связанные с санкциями акты Конгресса США.

Россия Путина для США может стать государством-изгоем. Если это произойдет, то по мнению Эггерта, реакция Кремля будет очень гневной и, скорее всего, силовой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Российская Федерация ищет повод для новой агрессии на территорию нашей страны.

А российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что российское общество не готово к полномасштабной войне с Украиной. Российско-украинская война станет политической, нравственной и военной катастрофой для России.

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