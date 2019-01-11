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Подозревают в шпионаже: арестован глава польского филиала Huawei
В Польше задержан директор местного отделения концерна Huawei. Его, а также бывшего высокопоставленного сотрудника Агентства внутренней безопасности Польши подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. Ранее сообщалось о задержании в Канаде финдиректора китайского технологического гиганта, дочери основателя Huawei Рена Чжэнфэя Мэн Ваньчжоу.
Как сообщает Польское радио, оба мужчины арестованы судом на три месяца. Также сообщается, что гражданина Польши и гражданина Китая задержали на основании материалов следствия Агентства внутренней безопасности. «Улики позволили предъявить им обвинения согласно 130 ст. Уголовного кодекса. Мы имеем дело с серьезной ситуацией, которая касается безопасности государства», — отметил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.
Сообщается, что данная статья Уголовного кодекса Польши предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от одного до 10 лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главы шести ведущих американских спецслужб, в том числе ЦРУ и ФБР, призвали граждан США не пользоваться продуктами (в первую очередь — мобильными телефонами) и услугами китайских компаний Huawei и ZTE из-за возможного шпионажа и похищения информации.
Фото с сайта http://www.radiopolsha.pl
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»
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