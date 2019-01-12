Общество

Нужно ли мыть машину зимой и как это правильно делать: советы автоэксперта (фото)

Температурные перепады и снег приносят много хлопот автомобилистам. Даже если автомобиль правильно подготовлен к зиме, за ним необходим постоянный уход, ведь от соли, которой посыпают дороги, машина быстро покрывается слоем грязи. Нужно ли очищать автомобиль от грязесолевого налета, не повредит ли машине «обтирание» снегом и можно ли мыть ее зимой, «ФАКТЫ» спросили у автоэксперта Романа Николаенко.

— Так называемые гаражные специалисты рекомендуют не мыть машину зимой. Мол, при минус 8 и ниже соль и грязь безвредны для автомобиля. «Когда потеплеет хотя бы до нуля, тогда и нужно мыть», — говорят они.

— Эти аргументы не совсем верны, — рассказал «ФАКТАМ» Роман Николаенко. — Даже зимой автомобиль нужно периодически мыть. Действительно, при минус 8 коррозионные процессы практически останавливаются, но только до тех пор, пока не потеплеет.

— Говорят, хотя бы два раза в неделю автомобилю нужно делать «обтирание»: с помощью снега и щетки снимать с него грязевой налет.

— «Обтирание» — это хорошо, но не панацея. Ведь полностью удалить грязь и соль не удастся, особенно в труднодоступных местах, например под крыльями. Нежелательно в мороз самостоятельно мыть машину горячей водой. Вода может не только повредить лакокрасочное покрытие, ускорив коррозию, но и очень быстро превратиться в корку льда на машине. Поэтому я рекомендую все-таки пользоваться автомойкой (стоимость в столице — от 150 гривен. — Авт.).

— Что нужно сделать перед тем, как отправиться на мойку?

— Желательно прогреть салон печкой, чтобы после мытья на стеклах не появился конденсат, или, не дай Бог, трещины от резкого перепада температур. В теплом моечном боксе автомобиль должен постоять перед мойкой хотя бы минут 5, чтобы поверхность машины нагрелась. Это поможет избежать повреждений лакокрасочного покрытия. Кроме того, желательно поинтересоваться у мойщика температурой воды. Зимой оптимальные параметры — плюс 30—40 градусов. Не лишним будет предупредить рабочего о том, чтобы места, в которых больше всего скапливается грязь (пороги, под крыльями), были помыты тщательно.

И обязательно попросите высушить машину. Не вытереть тряпкой, а обдуть сжатым воздухом (на некоторых автомойках стоимость этой услуги может не входить в базовую цену, так что придется доплатить около 50 гривен. — Авт.). Особое внимание при обдуве нужно уделить замкам, ручкам, зеркалам заднего вида и крышке бака, чтобы они не примерзли.

— Есть еще какие-то нюансы?

— После того как чистый и высушенный автомобиль покинул бокс, нужно открыть все двери и багажник. При помощи силиконовой или другой водоотталкивающей смазки (обойдется такая смазка, в зависимости от производителя, в 50—100 гривен. - Авт.) обработать все резиновые уплотнители, а также замки, ручки и дверные петли. Это не позволит им потом наглухо примерзнуть из-за остаточной влаги.

Проделав все это и сев за руль, не стоит «рвать с места», лучше какое-то время медленно покататься. Таким образом удастся еще немного подсушить автомобиль. Во время «просушки» нужно сделать несколько плавных притормаживаний, таким образом тормозные колодки тоже просохнут и не примерзнут, а значит, не откажут в нужный момент. А во время парковки не стоит затягивать ручной тормоз, лучше всего дотянуть его только до одного щелчка.

Ну и самое главное, что нужно помнить: мыть автомобиль зимой лучше до поездки, а не после. Это поможет испариться оставшейся влаге.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о полезных лайфхаках, которые могут пригодиться водителям зимой. В частности, как открыть примерзшую дверь или не допустить, чтобы

стекла автомобиля покрылись инеем изнутри.

Фото автора

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter