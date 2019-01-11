Ислам или штраф: украинец, которому грозила смертная казнь, рассказал о тюрьме в Иране (видео)

Украина

Одесскому моряку Андрею Новичкову, которого в Иране приговорили к смертной казни, но потом помиловали и обменяли на осужденного за шпионаж иранца, предлагали пойти на сделку со следствием. Оба варианта — признание вины и штраф в три тысячи долларов или же принятие ислама — украинец отверг.

Как сообщает 5 канал, Андрей Новичков не считал себя виновным в гибели иранского матроса. Он был лишь свидетелем того, как гражданин Ирана выбросился с корабля за борт, и поднял тревогу. «По их закону если видел, то уже виноват. Это — нормальная практика, иранское законодательство. Истинно верующий мусульманин может положить руку на клан и поклясться 50 раз, что он ничего не делал и его отпустят», — сказал он и добавил, что в его понятии перейти в ислам — это как предать Родину.

Также сообщается, что в будущем Андрей Новичков, который провел в тюрьме два года планирует вернуться на флот.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одессит Андрей Новичков вернулся в Украину 10 января, а обвиненный в шпионаже гражданин Ирана, на которого обменяли украинца, также вернулся на родину.

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