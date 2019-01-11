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В Украине увеличилось число регионов, где ограничено движение транспорта
«Укравтодор» с 15:00 11 января ввел ограничения движения большегрузного транспорта на автодорогах на территории Кировоградской области. Причиной названо осложнение погодных условий (сильные снегопады, метели, гололедица).
По информации, обнародованной корпорацией, ограничения действуют на следующих отрезках дорог:
- М-04 Знаменка — Луганск — Изварино, км 40+000 — км 72+088 (от г. Александрия до границы с Днепропетровской областью);
- М-13 Кропивницкий — Платоново, км 0+000 — км 76+432 (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью);
- Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев, км 70+360 — км 153+196 (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью);
- Н-23 Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье, км 0+000 — км 81+735 (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью).
Об отмене ограничений корпорация обещает сообщить дополнительно.
Напомним, с 12:00 пятницы, 11 января ограничения движения автотранспорта ограничили на одной из автотрасс в Николаевской области — Благовещенское — Николаев.
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