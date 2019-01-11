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Украина

В Николаевской области из-за снегопада ограничили движение транспорта

12:46 11 января 2019   58
Зимняя дорога
Инф. «ФАКТОВ»

В Николаевской области из-за сложных погодных условий — сильного снега и гололеда — ограничили движение на участке автомобильной дороги Благовещенское — Николаев. Ограничение ввели с 12:00 пятницы, 11 января.

Как сообщают в «Укравтодоре», ограничено движение для проезда тяжеловесных и маршрутных транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-24 Благовещенское — Николаев (через г. Вознесенск), км 43 580 — км 225 + 844 (от границы с Кировоградской областью до границы города Николаев).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в субботу, 12 декабря, в западных и северных областях Украины выпадет снег, усилится ветер.

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