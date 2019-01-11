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Общество

В Киеве активисты сорвали сходку пророссийских "ветеранов"

17:49 11 января 2019   458
съезд коммунистов в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве активисты С14, Киевский городской союз ветеранов АТО и ветераны полка «Азов» сорвали съезд коммунистической организации.

Коммунисты требовали закрыть Министерство по делам ветеранов, которое заблокировало им финансирование, сообщает в Facebook лидер С14 Сергей Мазур.

«Активисты С14, Киевский городской союз ветеранов АТО и ветераны полка „Азов“ сорвали шабаш коммуняк во главе с „солдатом России“ Палием», — написал он.

На встрече, кроме бывшего начальника ГУР Виктора Палия из организации «Солдаты России», был еще и бывший нардеп, лидер социалистов Александр Мороз.

«Во время заседания также заметили казака Каменева, который фотографировался с сепаратистами. После короткого разговора он сбежал», — пишет Мазур.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 1 января активисты С14 и «Национального корпуса» приняли участие в факельном шествии в центре Киева, посвященном 110-й годовщине рождения одного из лидеров украинских националистов Степана Бандеры.

А в начале декабря несколько активистов из С14 «засветились» в Киевском Институте сердца, где мешали работе персонала.

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