Операции с картами «ПриватБанка» будут временно заблокированы: что об этом известно

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ПриватБанк предупредил клиентов о намерении в ночь на 12 января (с полуночи до 4:00 12 января) ввести ограничения при осуществлении операций с банковскими карточками. В это время на сайте финансового учреждения будут проводиться технологические работы.
«Во время этой четырехчасовой паузы регламента карточных операций банк также обеспечит проведение технологических работ по повышению качества работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка», — сообщила в соцсети руководитель пресс-службы ПриватБанка Инна Музычук.
Необходимость проведения технологических работ связана с тем, что в первом полугодии 2019 роста банк ожидает роста количества карточных транзакций на 15%.
Напомним, в начале декабря в работе «Приват24 для бизнеса» произошел сбой. При этом сервис «Приват24 для физических лиц» был полностью доступен пользователям. А в октябре на несколько часов прекращали работу все банкоматы ПриватБанка.
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