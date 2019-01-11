27.97 / 28.24 31.98 / 32.52
Киев: -10
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Снежная лавина ворвалась в ресторан швейцарского отеля: впечатляющие фото и видео

19:20 11 января 2019   136
Лавина в ресторане
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Швейцарских Альпах, в кантоне Аппенцелль-Ауссерроден на перевале Швегальп, стена снега высотой свыше 300 метров обрушилась на местный отель Säntis. Лавина буквально ворвалась в ресторан, где в это время обедали посетители. По меньшей мере три человека получили травмы. Одного пришлось откапывать. Как пишет Daily Mail, около 25 припаркованных снаружи машин оказались погребены под толстым слоем снега.

Спасатели эвакуировали постояльцев. И теперь проверяют, не остались ли под завалами люди.

В общей сложности жертвами снегопадов в Европе стали уже 20 человек — включая двух сноубордистов, погибших при сходе лавины в Болгарии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.

Киев
-10

Ветер: 2 м/с  С
Давление: 745 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины