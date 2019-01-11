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Снежная лавина ворвалась в ресторан швейцарского отеля: впечатляющие фото и видео
В Швейцарских Альпах, в кантоне Аппенцелль-Ауссерроден на перевале Швегальп, стена снега высотой свыше 300 метров обрушилась на местный отель Säntis. Лавина буквально ворвалась в ресторан, где в это время обедали посетители. По меньшей мере три человека получили травмы. Одного пришлось откапывать. Как пишет Daily Mail, около 25 припаркованных снаружи машин оказались погребены под толстым слоем снега.
Спасатели эвакуировали постояльцев. И теперь проверяют, не остались ли под завалами люди.
В общей сложности жертвами снегопадов в Европе стали уже 20 человек — включая двух сноубордистов, погибших при сходе лавины в Болгарии.
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