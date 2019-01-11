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Снежная лавина обрушилась на горнолыжный курорт в Болгарии: есть погибшие
В Болгарии в горах Пирин лавина в районе горнолыжного курорта Банско накрыла двух туристов. Инцидент произошел утром в пятницу, 11 января.
Как сообщает bTV, под завалами спасатели обнаружили тела двух сноубордистов — парня и девушки. Национальность погибших на данный момент выясняется.
Кроме жертв, в районе схода лавины находились еще два человека. Они не пострадали.
По данным местной спасательной службы, последняя лавина могла быть спровоцирована самими туристами — из-за обильных снегопадов в болгарских горах сохраняется высокая опасность схода лавин. Сход снега может быть вызван любой, даже малой, нагрузкой или происходить вообще спонтанно.
Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о повышенной снеголавинной опасности в Карпатах. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях в оккупированном Крыму на горе Ай-Петри из-за сложной лавиноопасной ситуации люди не могли выбраться. В горах сошло 6 лавин. А метеорологическая служба Германии объявила красный уровень опасности из-за непогоды. Баварию завалило снегом. Высота снежного покрова достигает 50 сантиметров. На альпийских склонах возможен сход лавин.
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