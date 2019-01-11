Мир

Снежная лавина обрушилась на горнолыжный курорт в Болгарии: есть погибшие

В Болгарии в горах Пирин лавина в районе горнолыжного курорта Банско накрыла двух туристов. Инцидент произошел утром в пятницу, 11 января.

Как сообщает bTV, под завалами спасатели обнаружили тела двух сноубордистов — парня и девушки. Национальность погибших на данный момент выясняется.

Кроме жертв, в районе схода лавины находились еще два человека. Они не пострадали.

По данным местной спасательной службы, последняя лавина могла быть спровоцирована самими туристами — из-за обильных снегопадов в болгарских горах сохраняется высокая опасность схода лавин. Сход снега может быть вызван любой, даже малой, нагрузкой или происходить вообще спонтанно.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о повышенной снеголавинной опасности в Карпатах. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях в оккупированном Крыму на горе Ай-Петри из-за сложной лавиноопасной ситуации люди не могли выбраться. В горах сошло 6 лавин. А метеорологическая служба Германии объявила красный уровень опасности из-за непогоды. Баварию завалило снегом. Высота снежного покрова достигает 50 сантиметров. На альпийских склонах возможен сход лавин.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter